Faber neemt oproep Eerste Kamer over noodrecht mee, maar blijft op koers

Minister Faber van Asiel en Migratie blijft gewoon op koers wat betreft de inzet van staatsnoodrecht voor het aanscherpen van asielbeleid. Dat zei ze in reactie op een motie die afgelopen nacht is aangenomen in de Eerste Kamer waarin de noodrechtroute "onwenselijk" wordt genoemd.

"Ik heb het hoofdlijnenakkoord en het regeerprogramma", zei Faber. "En dat ga ik gewoon uitvoeren." In het regeerprogramma staat dat het kabinet een beroep gaat doen om het noodrecht om strengere asielregels te kunnen invoeren.

Faber (PVV) zei wel dat ze de uitspraak van de senaat "meeneemt naar de ministerraad". In de ministerraad, die doorgaans op vrijdag is, neemt het kabinet besluiten, bijvoorbeeld over strengere asielregels. Of het onderwerp overmorgen al op de agenda staat, zei de minister niet te weten.

Buitengewone omstandigheden

Voor asielmaatregelen onder het staatsnoodrecht hoeft het kabinet niet van tevoren goedkeuring van de Tweede en Eerste Kamer te krijgen, maar pas achteraf. Wel moet het kabinet onderbouwen dat er sprake is van buitengewone omstandigheden.

De Eerste Kamer vindt dit in meerderheid niet de juiste juridische manier. Strengere regels kunnen ook via de gebruikelijke wetgevingsroute, vinden GroenLinks-PvdA, CDA, D66, SP, ChristenUnie, Partij voor de Dieren, Volt, SGP en OPNL. Bijvoorbeeld met een spoedwet, waarbij Tweede en Eerste Kamer vooraf hun goedkeuring moeten geven.

Het inzetten van noodrecht is een afspraak uit het coalitieakkoord waar PVV-leider Wilders aan hecht. Als het niet op deze manier gaat, dan weet hij "niet of we dan nog heel lang vrolijk doorgaan", zei Wilders onlangs.

Dragend gemotiveerd

Maar coalitiepartner NSC heeft er twijfels over. Die partij wijst er bij herhaling op dat het noodrecht wel "dragend gemotiveerd" moet zijn, zoals in het regeerprogramma staat. Uit ambtelijke adviezen, die drie weken geleden openbaar werden, blijkt dat ambtenaren daar een hard hoofd in hebben. Maar Faber is ondertussen wel nog bezig met het opstellen van een dragende motivering voordat ze het plan inbrengt in de ministerraad.

Dat minister Faber vandaag laat weten dat de inzet van staatsnoodrecht nog steeds haar voornemen is, is niet verrassend. Premier Schoof zei afgelopen nacht in de Eerste Kamer iets soortgelijks. Hij noemde de motie "een belangrijk signaal" en wilde dat "meewegen", maar hij zei ook nog mogelijkheden te zien voor de noodrechtroute en benadrukte dat dat nou eenmaal is afgesproken.