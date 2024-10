Minuut stilte bij alle duels in betaald voetbal voor overleden Neeskens

Oranje bij de NOS

De Nations League-wedstrijden tegen Hongarije (vrijdag 20.45 uur) en Duitsland (maandag 20.45 uur) zijn bij de NOS te volgen. De duels zijn te zien op NPO 3, NOS.nl en de NOS-app. De voorbeschouwing begint om 20.20 uur.

De duels zijn ook te volgen via een liveblog op NOS.nl en in de NOS-app en via Langs de Lijn En Omstreken op NPO Radio 1. Ook worden de wedstrijden voor blinden en slechtzienden op NPO 1 extra (kanaal 81) voorzien van audiodescriptie.