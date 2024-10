Vangst crystal meth in Nederland leidt tot arrestatie in Parijs

De Franse politie heeft een man opgepakt die in Nederland gezocht werd vanwege een transport van crystal meth. Saïd A. werd volgens Franse media gearresteerd in een snackbar in het noorden van Parijs.

De verdachte kwam in beeld na de vondst van 120 kilo methamfetamine in april dit jaar bij de Nederlandse grens met België. Op de A58 werd een auto aan de kant gezet bij parkeerplaats Raakeind in Gilze. In het voertuig bleek de drugs aanwezig te zijn met een straatwaarde van 9,5 miljoen euro. De 33-jarige bestuurder uit Tilburg is aangehouden.

Volgens het Landelijk parket in Nederland heeft het onderzoek naar die verdachte ertoe geleid dat een opsporingsbevel tegen Saïd A. werd uitgevaardigd. Hij zit vast en is in afwachting van de overlevering.

De Franse krant Le Parisien meldt dat de "levensgevaarlijke" A. voor zijn arrestatie urenlang werd gevolgd. Hij zou beveiligers om zich heen hebben gehad. Ook zou de verdachte zaken hebben gedaan met Mexicaanse drugskartels.