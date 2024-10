Zowel VN als Netanyahu vergelijkt situatie Libanon met Gaza: 'Zelfde patronen'

Terwijl het leger van Israël aanvallen in Libanon blijft uitvoeren, moeten meer en meer bewoners een veilig heenkomen zoeken. De verhevigde strijd heeft in Libanon een grote vluchtelingenstroom op gang gebracht. Ondertussen wordt de vergelijking met Gaza vaker gemaakt.

De Libanese autoriteiten zeggen dat in totaal ruim 1,2 miljoen mensen ontheemd zijn geraakt. Hierdoor moet een deel van de mensen in de open lucht slapen.

Volgens het Libanese ministerie van Volksgezondheid zijn de afgelopen 24 uur 36 mensen gedood en 150 gewond geraakt bij Israëlische aanvallen.

Vergelijking met Gaza

Gisteren meldde het Israëlische leger dat het afgelopen maandag in het zuiden van Libanon vijftig Hezbollah-militanten en zeker zes commandanten had gedood. Legerwoordvoerder Hagari zei dat de groep klaarstond om op bevel Israël binnen te vallen en Israëlische burgers te ontvoeren uit noordelijk gelegen dorpen. Waar hij dit op baseerde is niet duidelijk.

Ook voerde het Israëlische leger een grote luchtaanval uit waarbij zo'n honderd gevechtsvliegtuigen raketten afvuurden op meer dan 120 Hezbollah-doelen in het zuiden van Libanon.

Door de verhevigde strijd in Libanon wordt de vergelijking met de situatie in Gaza steeds meer gemaakt. Gisteren zei een woordvoerder van het bureau van de hoge commissaris van de VN voor de Mensenrechten dat "dezelfde patronen" zichtbaar zijn. "We zien dezelfde patronen die we in Gaza zagen, dezelfde oorlogsmethoden. Dit mogen we niet nog een keer laten gebeuren", zei de woordvoerder in een video die op sociale media is gedeeld.

Ook de Israëlische premier Netanyahu vergeleek Gaza met Libanon. In een videotoespraak, waarin hij zich in het Engels richt tot de bevolking van Libanon zei Netanyahu: "U heeft de kans om Libanon te redden voordat het terechtkomt in een lange oorlog die zal leiden tot vernietiging en lijden zoals we in Gaza zien. Ik zeg tegen jullie, het volk van Libanon: Bevrijd jullie land van Hezbollah zodat deze oorlog kan eindigen."

In zijn toespraak beweerde Netanyahu ook dat het Israëlische leger de mogelijke opvolger van de voormalige leider van Hezbollah, Hassan Nasrallah, had gedood. Daarna zei het leger van Israël dat de dood van deze Hashim Safi al-Din niet bevestigd kon worden.

Overigens beweerde Hezbollah-leider Naim Qassem gisteren dat de aanvalskracht van Hezbollah intact is gebleven ondanks de aanhoudende Israëlische aanvallen gericht op de terreurgroep. Volgens Israël schoot Hezbollah gisteren zo'n 180 "projectielen" af op Israël, waarvan de meeste werden onderschept.

Militaire druk en diplomatie

Ondertussen heeft de Amerikaanse regering een draai gemaakt over een onmiddellijk staakt-het-vuren in Libanon. Matthew Miller, woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken, zei gisteren dat de regering-Biden een staakt-het-vuren van 21 dagen laat vallen. Miller zei zelfs dat de Verenigde Staten het grondoffensief steunt.

Amerika had eerder een staakt-het-vuren van cruciaal belang genoemd voor de stabiliteit langs de grens tussen Israël en Libanon op langere termijn.

"Ja, we steunen de invallen van Israël om de infrastructuur van Hezbollah te te vernietigen", zei Miller. "De situatie ter plaatse is veranderd", zei Miller nu. "Het leiderschap van Hezbollah is verzwakt. Het is een andere wereld waar je vandaag naar kijkt dan enkele weken geleden", zei hij.

Miller voegde toe dat de VS uiteindelijk een diplomatieke oplossing willen om de gevechten tussen Hezbollah en Israël te stoppen, maar dat "militaire druk diplomatie mogelijk kan maken".

Israël begon eind vorige maand met de inval in Libanon. Het leger is sindsdien meerdere dorpen dicht bij de grens binnengetrokken. Deze week kondigde het leger aan dat er nog een divisie zich heeft aangesloten bij de troepen die er al zijn. Hoeveel militairen betrokken zijn, is onduidelijk.