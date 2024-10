Florida evacueert na orkaan Helene nu voor Milton: 'Wie blijft zal doodgaan'

De opruimploegen hebben tot vandaag al 1300 truckladingen afval afgevoerd, maar er is veel te weinig tijd om alles weg te werken. Op veel plekken stopt het opruimen vandaag rond het middaguur, om de medewerkers op tijd in veiligheid te brengen. De stapels met meubels, apparaten en ander puin die achterblijven, zullen veranderen in levensgevaarlijke projectielen, waarschuwen de autoriteiten.

Milton komt vanavond aan land bij de baai van Tampa, en zal naar verwachting dwars over Florida richting de Atlantische Oceaan trekken. Milton wordt mogelijk de hevigste orkaan in honderd jaar, zei president Biden gisteren, nadat hij zijn bezoek aan Duitsland had afgezegd vanwege het naderende noodweer.

Iets zuidelijker?

Orkaan Milton heeft zich zeer snel ontwikkeld. Na even afgezwakt te zijn naar categorie 4 en een schampschot langs de kust van Mexico, is Milton boven het warme water van de Golf van Mexico nu weer aangetrokken naar categorie 5. Er worden windsnelheden van 260 km per uur gemeten.

Ter vergelijking: storm Poly die vorig jaar juli over Nederland raasde, had een windsnelheid van 108 kilometer per uur en de zwaarste windstoot was 148 kilometer per uur.

Milton stevent af op een dichtbevolkt gebied rond de stad Tampa; in de regio wonen ruim 3 miljoen mensen. Het precieze pad van de storm is nog wat onzeker en lijkt nu ietsje zuidwaarts te zijn verschoven. Waarschijnlijk zal de orkaan weer iets in kracht afnemen voor het bereiken van Florida, maar in omvang juist flink toenemen, waardoor een veel groter gebied getroffen zal worden.