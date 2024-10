Geen interieurfoto's sturen maar plaatjes kiezen voor bepalen WOZ-waarde

Met de WOZ-beschikking wordt de waarde van een huis bepaald. Op basis van die waarde wordt de hoogte van bepaalde belastingen bepaald, zoals de onroerendezaakbelasting. Een deel van de inwoners kreeg in 2022 het verzoek van het GBT om elf foto's van hun interieur aan te leveren voor het nauwkeurig vaststellen van de WOZ-waarde. Het was de eerste keer in de geschiedenis dat zo'n verzoek werd gedaan. Het zorgde voor veel kritiek. Huiseigenaren vonden het een inbreuk op hun privacy en de gemeenteraad van Enschede greep in.

De waarde van een huis wordt nu bepaald via taxatie van de grond en de buitenkant van het gebouw. Maar de kwaliteit binnenshuis is ook van invloed op de waarde van een huis. Denk aan de staat van de kozijnen of leeftijd van de keuken en badkamer. "Dat zijn gegevens waar wij minder zicht op hebben, maar die wél van belang zijn", vertelt een medewerker van GBT aan omroep Oost.

Sjoemelen

Sjoemelen en kiezen voor de 'slechtste' staat van onderhoud op de voorbeeldplaatjes in de hoop op een lagere WOZ-waarde heeft volgens GBT geen zin. "Als wij zien dat het een nieuwbouwhuis is en de bewoner invult dat het een oude keuken is, gaat er bij ons een belletje rinkelen", legt de manager bedrijfsvoering uit. GBT doet dan aanvullend onderzoek.

Als de pilot een succes is, wordt de nieuwe werkwijze mogelijk in het hele land ingevoerd, schrijft de omroep.