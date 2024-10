Tiener verslaat Tetris: spel bereikt voor het eerst weer level 0

Een 16-jarige Amerikaan is erin geslaagd om het computerspel Tetris op een Nintendo zo lang door te spelen dat het weer terug werd gezet naar level 0. Dat is voor het eerst aangezien het spel bij een eerder record vastliep bij level 157. Dankzij aanpassingen in het spel kon Michael Artiaga verder spelen zonder dat het crashte.

Het lukte Artiaga in 82 minuten om level 255 te bereiken op zijn Nintendo Entertainment System (NES), het hoogste niveau van het spel. Artiaga speelde live op het streamplatform Twitch. "Droom ik, bro?!", was de reactie van 'dogplayingtetris' toen de game weer naar level 0 schakelde.

De tiener ging verder en haalde uiteindelijk 29,4 miljoen punten; een record. "Ik ben zo blij dat de wedstrijd voorbij is. Ik wil dit spel nooit meer spelen", zei hij na afloop tegen zijn kijkers.

Op 1:39:51 is te zien hoe het spel naar level 0 verspringt: