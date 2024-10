Steeds meer studenten met een beperking krijgen extra studietoeslag

Het aantal jongeren dat de weg vindt naar de extra toeslag voor studenten met een beperking, is in een jaar meer dan verdubbeld. Dat meldt belangenvereniging Ieder(In) op basis van cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

De aanvullende studiebeurs is bedoeld voor studenten die door een beperking niet kunnen werken naast hun studie. De beurs wordt uitgekeerd door gemeenten. Zo'n 9200 jongeren krijgen nu zo'n toeslag.

Fleur Vervenne (20), student pedagogiek aan Fontys Hogeschool in Den Bosch, krijgt de extra bijdrage sinds vorig jaar. Ze ziet slechts 10 procent op korte afstand en 40 procent op lange afstand. Vorig jaar had ze naast haar studie nog een bijbaan bij een drogist. "Als ik iets wil lezen moet ik alles op een scherm zien en heel veel inzoomen. Lezen kost alsnog veel moeite en na een gewone dag op school ben je helemaal op. Een bijbaan in de avond en in het weekend werd me te veel."

Daardoor ging het een periode wat minder met Vervenne. Een begeleider tipte haar dat er een extra toeslag bestaat voor studenten met een beperking. Drie maanden na aanvraag kreeg ze haar eerste uitbetaling van de gemeente, 360 euro per maand.

Lobby bij gemeenten

De aanvullende studiebeurs voor jongeren met een beperking bestaat al tien jaar, maar beleeft nu pas een doorbraak. Belangenvereniging Ieder(in) heeft ervoor gelobbyd dat alle gemeenten in Nederland dezelfde (liefst hoge) bedragen uitkeren. Afhankelijk van hun leeftijd krijgen studenten tussen de 108 en 360 euro.

"Sommige gemeenten keerden eerder 30 euro uit, anderen 350. Dat is heel oneerlijk", zegt Joris Barendrecht van Ieder(in). De organisatie heeft campagne gevoerd zodat meer jongeren en gemeenten van de toeslag afweten.

Een bijbaan is de belangrijkste inkomstenbron voor de doorsnee Nederlandse student. Die verdient volgens het budgetinstituut Nibud op die manier maandelijks gemiddeld 560 euro. Voor jongeren met een beperking is het vaak lastig of soms zelfs onmogelijk om studie en werk te combineren.

Nog veel budget over

Vorig jaar bleef 25 procent van het budget nog liggen bij de gemeenten, zegt Ieder(In). Om meer studenten bekend te maken met de toeslag, pleit de organisatie ervoor hem onder te brengen bij DUO. "Dat is nou eenmaal waar studenten heen gaan voor de studiebeurs, ze denken niet aan de gemeente", zegt Joris Barendrecht.

Hbo-student Fleur Vervenne gunt het iedereen. Sinds ze niet meer in de avonden en in het weekend hoeft te werken, kan ze zich veel beter op haar studie concentreren.

"Het gaat nu veel beter. Ik ben scherper en gemotiveerder om mijn diploma te halen. Het is heel belangrijk dat iedereen de kans krijgt om te studeren, een baan te vinden en een bijdrage te leveren aan de samenleving."