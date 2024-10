Een doorbraak in massaclaimland? 'Dit is een absoluut een belangrijke zaak'

Kan het ook zonder investeerders?

Zeker, verschillende non-profitorganisaties begonnen bijvoorbeeld zaken die ze uit eigen zak betalen. Bijvoorbeeld de Bonaire-klimaatclaim van Greenpeace tegen de overheid. Het gaat bij dit soort zaken vaak niet om een schadevergoeding, maar om een maatschappelijk doel.

Er zijn ook zaken die burgers zelf betalen, soms met hulp van crowdfunding, zoals bij de recreanten van camping de Westeinder die gezamenlijk de strijd aangingen met de nieuwe eigenaar van de camping.

"Bij kleine initiatieven kan dat nog wel", zegt claimadvocaat Koen Rutten. "Maar als je tot het Europese Hof van Justitie moet procederen kost een zaak zomaar 2 tot 10 miljoen euro." En dus kloppen de gedupeerden in zulke gevallen aan bij procesfinanciers, die in ruil voor een deel van de opbrengst de kosten van de procedure betalen."

Er gaan ook stemmen op om een overheidsfonds op te richten om dat soort grote zaken uit te betalen. Rutten kan die gedachtegang wel begrijpen: "Voor procesfinanciers is een algemeenbelangzaak of een waarin de verwachte schadevergoeding in euro's beperkt is, minder aantrekkelijk. De risico's voor commerciële procesfinanciers bij dit soort zaken is veelal te groot. Er zijn commerciële procesfinanciers die bereid zijn milieu-, maatschappij- en bestuurszaken te financieren, maar daarvan kunnen zij niet leven. Het aantal procesfinanciers dat dit soort zaken bereid is te financieren is beperkt, zodat een procesfonds dat gat zou kunnen opvullen."