Een doorbraak in massaclaimland? 'Dit is absoluut een belangrijke zaak'

Maar daarna is het even klaar. "Voordat we verder gaan willen we zien dat dit model werkt", zegt Philips. Want: de wet bestaat dan wel bijna vijf jaar, er is nog geen enkele schadevergoeding uitgekeerd. "Bij dit soort zaken moet je rekening houden met een looptijd van tien jaar."

De eerste uitspraak

Daarom kijkt de claimsector met ingehouden adem uit naar vandaag, de dag waarop de rechter mogelijk 400 miljoen euro aan schadevergoedingen gaat opleggen. Ook hier zal een buitenlandse investeerder, het Amerikaanse BenchWalk Advisors, namelijk meeprofiteren.

Die uitspraak kan helderheid voor iedereen geven. "We kijken absoluut naar deze zaak", zegt Philips. "Als er hier een positief einde komt, zetten we de deur voor het financieren van nieuwe zaken wellicht weer op een kier."