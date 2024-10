Wieffer miste 'door eigen toedoen' EK en zag concurrenten floreren: 'Doen het goed'

De toenmalige Feyenoorder was een lichtpunt, zo vond Ronald Koeman. "Hij heeft gedaan wat hij kon en dat hebben we ook deze week gezien", zei de bondscoach. "Als je het over het voetbal hebt, als je het hebt over het positiespel en de functionele techniek, dan is Mats al veel verder."

Die woorden kon Wieffer in zijn zak steken. In een jaar tijd kwam de Tukker met wisselend succes tot negen interlands, zeven keer als basisspeler, twee keer als invaller. Het EK lag in het verschiet, maar een blessure gooide roet in het eten.

'Nam risico door finale met Feyenoord te willen spelen'

Wieffer liep halverwege april een bovenbeenblessure op bij Feyenoord, maar hoopte toch nog mee te kunnen doen in de finale van de KNVB-beker op 21 april. Dat lukte niet en de geforceerde poging die wedstrijd toch te halen, bleek achteraf onverstandig.

"Ik heb een risico genomen door die finale te willen spelen", zegt Wieffer nu. "Dat heeft niet goed uitgepakt, Het was allemaal besproken en er was een heel kleine kans dat het mis zou gaan. Dat gebeurde. Het was erg frustrerend, door eigen toedoen (het EK te missen, red.)."