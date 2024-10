Geen vervolgopleiding, wel migratieachtergrond? Grotere kans op celstraf

Veel rechters die aan bod komen in het onderzoek vinden dat wie hoger op de maatschappelijke ladder staat, meer te verliezen heeft. Persrechter Jacco Janssen: "Die persoonlijke omstandigheden vallen uiteen in drie categorieën: werk, wonen en welke relatie dan ook. Dan speelt daar dat voordeel, als we op de wip zitten tussen gevangenisstraf en taakstraf, dat we proberen om mensen die een baan hebben die baan te laten behouden. Als we die weghalen zijn we misschien verder van huis en is de maatschappij daar ook niet bij gebaat."

Meerdere advocaten zetten hier hun vraagtekens bij. Zo zegt advocaat Milan van Hulst: "Mensen die naar de gevangenis gaan die het al zwaar hebben, staan als ze vrijkomen nog meer achter. Ze kunnen geen verklaring omtrent gedrag meer krijgen en ze zullen bij elk gesprek, of het nou voor huisvesting of een baan is, moeten uitleggen wat er gebeurd is in de tijd dat ze vastzaten. Dus het wordt nog moeilijker dan daarvoor om iets van het leven te maken."