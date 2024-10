Dominicaanse Republiek stuurt in een week 11.000 migranten terug naar Haïti

De Dominicaanse Republiek zegt afgelopen week 11.000 migranten terug te hebben gestuurd naar Haïti en kondigt aan dat wekelijks te gaan doen. Volgens de Dominicaanse regering zijn er te veel migranten in het land. Het gaat om de grootste deportaties van Haïtianen in de recente geschiedenis.

In reactie op de Dominicaanse aankondiging heeft Haïti een spoedvergadering aangevraagd bij de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS). De Haïtiaanse vertegenwoordiger Gandy Thomas ziet in de deportaties "een strategie van etnische zuivering" en "een discriminerende campagne tegen Haïtianen vanwege hun nationaliteit en huidskleur".

De Dominicaanse vertegenwoordiger bij de OAS zegt dat de crisis in Haïti zijn land onevenredig zwaar treft. Volgens Radhafil Rodríguez leidt de komst van Haïtiaanse migranten tot overvolle scholen, klinieken en ziekenhuizen. Hij zei dat zijn land solidair is met de bevolking van Haïti, maar voegde eraan toe dat niemand kan verwachten dat het land de uitzettingen zal stoppen.

'Kinderen blijven achter'

De grootschalige uitzettingen zorgen ervoor dat Haïtiaanse kinderen alleen achterblijven in de Dominicaanse Republiek, waarschuwt activist William Charpentier, coördinator van de daar gevestigde Nationale Coalitie voor Migraties en Vluchtelingen. "Ze nemen hun ouders mee, of een van de ouders, en laten de kinderen achter, zelfs terwijl ze op school zitten", zei hij tegen persbureau AP.

Volgens Charpentier zet de Dominicaanse regering ook mensen uit die geldige verblijfspapieren hebben. Het Dominicaanse hoofd van de migratiedienst stelt Haïtianen in die gevallen niet over "betrouwbare identiteitsdocumenten" beschikken om hun aanwezigheid in het land te rechtvaardigen.

Op de vlucht

Haïti wordt al jarenlang geteisterd door bendegeweld. Eerder dit jaar laaide dat geweld flink op toen verschillende rivaliserende bendes de handen ineen sloegen en de oorlog verklaarden aan de toenmalige premier. De bendes kregen grote delen van het land in handen en namen zelfs tijdelijk de internationale luchthaven over.

In de hoofdstad Port-au-Prince stichtten ze destijds brand in onder meer politiebureaus en ziekenhuizen. Ook vielen ze twee gevangenissen van het land binnen, waar ze ruim 4000 gevangenen bevrijdden.

De humanitaire gevolgen zijn enorm voor de bewoners van het land. Meer dan 110.000 mensen ontvluchtten de afgelopen zeven maanden hun huis, berekende de Internationale Organisatie voor Migratie van de VN eerder deze week. In totaal zijn er meer dan 700.000 Haïtianen intern ontheemd.

Naar schatting verblijven zeker een half miljoen Haïtianen in de meer welvarende Dominicaanse Republiek. Het land sluit met enige regelmaat de grens met Haïti. Dat gebeurde ook vorig jaar, na onenigheid over de aanleg van een kanaal.