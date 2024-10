Explosief ontploft in Ugchelen bij te openen noodopvang asielzoekers

Bij een nog onbewoonde noodopvang in Ugchelen is even na middernacht een explosief afgegaan. Dat bevestigt de politie. Het pand aan de Nijenbeek is daarbij flink beschadigd geraakt. Er zijn ruiten gesprongen, de hal ligt bezaaid met glas en de gevel is zwartgeblakerd, is te zien op beelden van een lokale fotograaf.

In de omgeving van het voormalige schoolgebouw zou een harde knal te horen zijn geweest. Op dat moment was alleen een beveiliger in het pand aanwezig. Hij bleef ongedeerd. De politie doet onderzoek naar de toedracht en vraagt getuigen zich te melden.

Op beelden is de schade goed te zien: