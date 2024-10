Explosie in Ugchelen bij te openen noodopvang voor asielzoekers

Bij een nog onbewoonde crisisnoodopvang in Ugchelen is even na middernacht een explosief afgegaan. Het pand aan de Nijenbeek is daarbij flink beschadigd geraakt. Er zijn ruiten gesprongen, de hal ligt bezaaid met glas en de gevel is zwartgeblakerd, is te zien op beelden van een lokale fotograaf.

In de omgeving van het voormalige schoolgebouw zou een harde knal te horen zijn geweest. Op dat moment was alleen een beveiliger in het pand aanwezig. Hij bleef ongedeerd. De politie doet onderzoek naar de toedracht, meldt Omroep Gelderland.

Komende vrijdag zou het gebouw in gebruik worden genomen als tijdelijke opvanglocatie voor asielzoekers. De voormalige school zou tot eind van het jaar plek bieden aan maximaal honderd mensen, schrijft de gemeente Apeldoorn. Die opvang is bedoeld voor momenten dat er in het aanmeldcentrum in Ter Apel niet genoeg plek is.

De komst van de opvanglocatie zorgde deze week voor onrust in de omgeving, vooral bij ouders van de naastgelegen basisschool, schrijft Omroep Gelderland. Deze week werden bij het gebouw nog spandoeken opgehangen met teksten als 'Niet naast onze kinderen, dat moeten we verhinderen' en 'Ander besluit punt uit'.