Metershoge gasmolecuul belandt na vijftien jaar in Groningse buitenberm

Na vijftien locaties te hebben onderzocht is de knoop doorgehakt: het metershoge beeld van een gasmolecuul dat nu nog in de middenberm van de Groningse A7 bij Kolham staat verhuist een paar honderd meter naar het oosten, naar een plek in de buitenberm.

Dat is de uitkomst van overleg tussen de gemeente Midden-Groningen, Rijkswaterstaat en kunstenaar Mark Ruygrok. De wegbeheerder wil de weg aanpassen en acht het kunstwerk tussen de wegdelen niet meer in lijn met de veiligheidsvoorschriften, schrijft RTV Noord.

Besmeurd en beklad

De Gasmolecule, ook bekend als Het Slochter Molecuul, werd vijftien jaar geleden onthuld door koningin Beatrix. Het was een cadeau van de Gasunie, Gasterra en de NAM aan de toenmalige gemeente Slochteren, vanwege de ontdekking van aardgas in Groningen, toen 50 jaar geleden.

Het acht meter hoge beeld is de laatste jaren onderwerp van discussie. In 2009 werden de zegeningen die de aardgaswinning Nederland had gebracht nog groots gevierd, maar sinds het winningsgebied te maken heeft met aardbevingen, schade aan woningen en moeizaam herstel, is het beeld over de gaswinning gekanteld.

Vanwege die negatieve gevolgen van de gaswinning gingen stemmen op om het kunstwerk te verwijderen. Het beeld werd meermaals besmeurd met verf. Dit voorjaar werden nog scheuren op het beeld getekend, een verwijzing naar de bevingsschade aan huizen.

Beeldenstorm

Kunstenaar Ruygrok begrijpt dat het beeld in de loop der jaren andere gevoelens is gaan opwekken. "Je ziet dat het midden in de maatschappij staat en dat daar reacties op komen", vertelt hij in gesprek met Langs de Lijn En Omstreken op NPO Radio 1. "Dat gebeurt en dat hoort er ook bij."

Tegelijk betreurt hij het dat er mensen zijn die het beeld daarom weg willen hebben. "Als je het als symbool ziet van alle ellende en frustratie en daar in blijft hangen, vind ik dat wel een beetje jammer. Ik denk dan ook een beetje aan de Beeldenstorm: alles wat je niet zint, moet weg."

Volgens Ruygrok zijn de gevoelens over het beeld wel "een beetje omgeslagen". Uit onderzoek zou blijken dat bewoners van Slochteren inmiddels vinden dat het beeld moet blijven. "Omdat het deel is van de geschiedenis, van de canon van Groningen."

Het was lastig om een nieuwe plek voor de molecuul te vinden, vertelt Ruygrok. "Het maakt nu deel uit het van het verkeer. Ineens zie je dat beeld, heel dichtbij, en voordat je het weet zie je het in je achteruitkijkspiegel. Het verschijnt en verdwijnt in een flits, net zoals gas. De ongrijpbaarheid van het gas wordt daar heel goed verbeeld. Op een andere plek wordt het alleen maar minder."

Boer Boon

Uiteindelijk is de keuze gevallen op een buitenberm, zo'n 200 meter naar het oosten. Daar blijft het beeld voor automobilisten te zien. Ook blijft het molecuul dicht bij het land van boer Boon, waar in 1959 voor het eerst aardgas werd gevonden. De verhuizing moet komend jaar gaan plaatsvinden.