100 dagen premier Schoof: 'Weinig macht, en dat wordt hem ook niet gegund'

In zijn eerste debat krijgt Schoof meteen het verwijt van PVV-leider Geert Wilders dat zijn optreden "slappe hap" is. In de zomer valt het kabinet bijna bij de begrotingsonderhandelingen. En bij de Algemene Politieke Beschouwingen loopt het opnieuw uit de hand over de asielcrisis.

Geen partij en geen ervaring

Volgens verschillende experts en betrokkenen die Nieuwsuur spreekt is Schoofs positie buitengewoon moeilijk. Een premier in Nederland heeft sowieso weinig machtsmiddelen. Maar een onbekende premier zonder partij en zonder politieke ervaring in een onstabiele coalitie is een recept voor problemen.

Volgens Paul 't Hart, die Schoof al jaren professioneel kent, mist hij politiek kapitaal. "Hij heeft de politiek weliswaar van dichtbij meegemaakt, maar vanuit een adviseursrol en niet vanuit een beslissersrol. En hij is ook niet iemand die het moet hebben van de stemverheffing en van de zware metaforen."

't Hart noemt het bewonderenswaardig dat Schoof redelijk stoïcijns blijft. "Hij is eigenlijk een heel traditionele consensusman. Maar werkt dat wel in deze politiek verhitte sfeer met deze personages om je heen? We gaan het zien."

Geen visie

D66-leider Rob Jetten botst een aantal keren flink met Schoof over zijn rol, bijvoorbeeld als het gaat over de visie van dit kabinet. "Zijn antwoord was toen letterlijk: onze visie is het hoofdlijnenakkoord", zegt Jetten nu. "Terwijl iedereen die wel eens in een kabinet heeft gezeten ook weet: zodra de inkt van het akkoord is opgedroogd, is de wereld om je heen alweer veranderd. En zo zal je dus ook zelf leiding moeten noemen en zelf lijnen moeten uitzetten."

Jetten is bij de Prinsjesdagdebatten lang niet het enige Kamerlid dat harde kritiek heeft op het kabinet. Zelfs vanuit de coalitie komt er af en toe vuurwerk: