Nederlandse tak van Dunkin' Donuts failliet

De Nederlandse tak van donutketen Dunkin' is failliet. Dat bevestigt mede-eigenaar Roberto Fava aan persbureau ANP.

Het is onduidelijk wat de reden van het faillissement is. Tegen De Telegraaf zegt de curator dat de ongeveer vijftig winkels voorlopig openblijven.

De eerste vestiging van Dunkin' Donuts opende in maart 2017 in Amsterdam. Franchisehouders van de keten waren Fava en zijn financier Nabil Besali die samen ook al meerdere 'Nutella-shops' in Amsterdam in hun bezit hadden. Zij hadden ook de rechten om de merknaam Dunkin' in België te voeren. Daarna openden nog ongeveer zeventig andere zaken.

Merendeel

Vorig jaar kreeg horecafamilie Van der Valk een merendeel van de aandelen in handen. Fava en de zoon van Besali hielden een klein deel van de aandelen. Van der Valk International stelde toen het bedrijf in vijf jaar fors te willen uitbreiden met nog eens zestig zaken, maar sindsdien sloten juist meerdere winkels.

Het was de tweede poging om Dunkin' in Nederland van de grond te krijgen. In de jaren 90 openden vijf vestigingen, die in 2000 allemaal sloten.