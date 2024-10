Vloekende Biden en Trumps cadeau aan Poetin: boek Woodward vol onthullingen

Donald Trump heeft na zijn presidentschap nauw contact gehouden met de Russische president Poetin, en Joe Biden heeft de Israëlische premier Netanyahu herhaaldelijk een leugenaar genoemd. Dat staat in het het nieuwe boek War van journalist Bob Woodward. Het zijn twee van een reeks onthullingen die de Amerikaanse media gretig oppikken uit War. Volgende week komt het op de markt.

Veteraan Woodward, bekend van het Watergate-schandaal uit de jaren 70, schrijft al ruim een halve eeuw over de machthebbers in het Witte Huis. Ditmaal geeft hij een kijkje achter de schermen bij het presidentschap van Biden. Daarnaast heeft Woodward ook opnieuw met vertrouwelingen van voormalig president Trump gesproken. Dat levert gevoelige informatie op, een maand voor de presidentsverkiezingen waarbij de Republikein Trump het opneemt tegen de Democratische kandidaat Kamala Harris.

De voorproefjes in The New York Times, The Washington Post en CNN gaan zowel over binnenlandse als buitenlandse politieke kwesties. Zo beschrijft Woodward hoe Biden zich tot het laatste moment vastklampte aan het vooruitzicht op een tweede termijn. "Zie je jezelf dit nog vier jaar doen?", vroeg zijn vertrouweling en minister Blinken van Buitenlandse Zaken de president, vlak voor Biden zijn kandidatuur introk en de weg vrijmaakte voor vicepresident Harris.

'Kans op inzet kernwapens 50/50'

Woodward beschrijft ook hoe de Amerikaanse regering worstelt met lastige kwesties als de oorlogen in Gaza en Oekraïne. "Ze hebben het verkloot in 2014. Barack heeft Poetin nooit serieus genomen", zou Biden geklaagd hebben over president Obama. In 2014 annexeerde Rusland het Oekraïense schiereiland de Krim.

Verder vreesde het team van Biden in september 2022 dat Rusland tactische kernwapens zou inzetten in Oekraïne. De kans hierop werd geschat op 50 procent.

Privé noemde Biden de Israëlische premier Netanyahu een son of a bitch en a bad fucking guy. Ondanks een groot gebrek aan vertrouwen in de Israëlische leider heeft Biden het beleid tegenover zijn bondgenoot nauwelijks aangepast, concludeert Woodward. Netanyahu liegt en is alleen maar bezig met politiek overleven: zo sprak Biden achter de schermen over de Israëlische premier, schrijft Woodward in zijn boek.