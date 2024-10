Twee jaar cel voor man die dodelijk auto-ongeluk veroorzaakte

Een 34-jarige man uit Oosterwolde moet twee jaar de gevangenis in vanwege een dodelijk auto-ongeluk dat hij eind 2022 veroorzaakte. Daarbij kwamen zijn twee beste vrienden, die bij hem in de auto zaten, om het leven.

Op kerstavond 2022 reed de man samen met zijn twee vrienden na het stappen richting het Friese dorp over de N919. Hij verloor de macht over het stuur en botste tegen een boom. Hijzelf raakte gewond, zijn vrienden kwamen om het leven: een 27-jarige man uit Steenwijkerwold en een 26-jarige man uit Veendam.

De bestuurder reed 131 kilometer per uur op een weg waar de maximumsnelheid 80 is. Bovendien had hij te veel alcohol gedronken: drie keer meer dan is toegestaan, schrijft Omrop Fryslân. De man kreeg naast twee jaar celstraf ook een rijontzegging van drie jaar opgelegd.

De rechter sprak van een "hoge mate van schuld" vanwege de onvoorzichtigheid waarmee de Oosterwolder reed. De opgelegde celstraf is een jaar minder dan het OM had geëist. De rechter nam in het vonnis mee dat de 34-jarige Oosterwolde berouw toonde en verantwoordelijkheid heeft genomen. "Bovendien heeft het ongeluk ook op hemzelf grote impact. Hij heeft veel verdriet en voelt zich schuldig."