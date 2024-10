PVV-bewindslieden mogen niet speechen op VN-vrouwencongres in Nederland

PVV-staatssecretarissen Coenradie (Justitie) en Maeijer (Langdurige en Maatschappelijke Zorg) mogen van de Nederlandse tak van vrouwenorganisatie UN Women "niet zomaar" deelnemen aan een evenement voor vrouwenrechten in Enschede. De organisatie wil dat de ministers op het podium kritisch bevraagd kunnen worden in plaats van dat ze alleen een toespraak houden.

UN Women laat weten dat "er alle reden is om de huidige regering aan de tand te voelen over de teleurstellende teksten in het regeringsprogramma" over het bestrijden van geweld tegen vrouwen en meisjes. UN Women stelt dat de gemeente Enschede weigerde "om de staatssecretarissen te laten bevragen over hun inzet op dit belangrijke thema".

"Wat ons betreft zijn alle staatssecretarissen en ministers welkom in onze stad", zegt een woordvoerder van de gemeente na berichtgeving in De Telegraaf. "Wij overwegen als gemeente de organisatie van de landelijke aftrap terug te geven als UN Women bij haar standpunt blijft."

Het gevolg is een impasse tussen de gemeente Enschede en de Nederlandse tak van de VN-organisatie. De jaarlijkse aftrap van het zogenoemde Orange the World-evenement was voorzien op 25 november in het gemeentehuis van Enschede en had een samenwerking moeten zijn tussen de VN-organisatie en de gemeente. Of het daar nog van komt is onzeker. UN Women zegt "de mogelijkheden voor een wervelende aftrap" te onderzoeken, maar noemt nog geen alternatieve locaties.

'Onkritisch'

Directeur Marije Cornelissen zegt in gesprek met de NOS dat haar organisatie niet wil dat de ministers "onkritisch een podium wordt geboden". Ze zegt dat de bewindslieden van de PVV ook op volgende evenementen van UN Women Nederland alleen op een podium welkom zijn als er vragen aan hen gesteld mogen worden over hun visie op vrouwenrechten en het kabinetsbeleid.

In De Telegraaf noemt een woordvoerder van de staatssecretarissen het "ongehoord en onacceptabel" als bewindspersonen niet mogen spreken. "Welke politieke kleur je ook hebt; geweld tegen vrouwen is bij uitstek een onderwerp waar eensgezindheid ontzettend belangrijk is om dit hoog op de maatschappelijke agenda te krijgen en te houden." Of de staatssecretarissen wilden komen als zij bevraagd zouden worden is echter onduidelijk. De PVV heeft over het onderwerp Kamervragen gesteld aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

De organisatie zegt in de bestrijding van geweld tegen vrouwen te staan voor dialoog en dat kritische vragen daar bij horen. Volgens Cornelissen was dat eerder geen probleem. Zo lieten bij eerdere edities demissionair minister Dijkgraaf (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, D66) en minister Kaag (Buitenlandse Zaken) zich wel kritisch bevragen.

Kleine organisatie

UN Women is een relatief kleine organisatie binnen de VN met zestig kleine kantoren wereldwijd. De organisatie werkt in negentig landen om de positie van vrouwen te verbeteren. De Nederlandse tak van de organisatie houdt zich vooral bezig met fondsenwerving en bestaat vooral als vrijwilligers. Ook worden jaarlijks evenementen georganiseerd in Nederland zoals Orange the World.