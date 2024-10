Arubaanse minister aangehouden in fraudezaak

De Arubaanse minister van Arbeid, Energie en Integratie, Glenbert Croes, is vanochtend in Oranjestad gearresteerd. Hij zou betrokken zijn bij fraude bij het verstrekken van verblijfs- en werkvergunningen vanaf het begin van zijn ambtsperiode. Croes is sinds 2021 minister.

In een eerdere fase van hetzelfde onderzoek werden op 4 juni al huiszoekingen verricht en goederen in beslag genomen. De verdenking tegen Croes kwam naar voren na een analyse van het in beslag genomen materiaal.

Procurator-generaal Amelin Flanegin benadrukt dat de arrestatie van Croes niet het gevolg is van politieke druk, ondanks de recente val van de regering op 9 september en de aankomende verkiezingen.

Ophef

De arrestatie van de zittend minister leidt tot grote onrust op Aruba. Croes' politieke partij, MEP, heeft nog geen officiële verklaring afgelegd en ook de regeringsgezinde kranten blijven stil.

De regering van Evelyn Wever-Croes heeft de afgelopen vier jaar volop ingezet op het thema integriteit en lijkt met de arrestatie van Croes de kous op de kop te krijgen.

Corruptie groot probleem

Corruptie onder ministers is een groot probleem op Aruba. In 2021 werd oud-minister Paul Croes veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar, onder meer voor het aannemen van steekpenningen bij toelatingsvergunningen.

In datzelfde jaar werd oud-minister Benny Sevinger gearresteerd wegens ambtelijke omkoping. Hij is inmiddels veroordeeld tot 4 jaar gevangenisstraf.

In 2022 werd oud-minister Otmar Oduber gearresteerd vanwege het aannemen van steekpenningen, valsheid in geschrifte, machtsmisbruik en fraude. Zijn zaak loopt nog.

Volgens de integriteitswet voor ministers op Aruba moet Glenbert Croes nu aftreden als minister. Deze wet, anders dan de regels voor parlementariërs, stelt dat een minister die als verdachte wordt aangemerkt in een strafrechtelijk onderzoek, direct ontslag moet nemen.