Groenewegen accepteert fikse straf: 'Wijze les voor elke sprinter'

"De valpartij zal voor altijd een zwarte bladzijde in mijn carrière blijven", laat Dylan Groenewegen via Instagram weten als reactie op zijn schorsing van negen maanden. Die straf krijgt de sprinter van Jumbo-Visma van de internationale wielerunie UCI voor het veroorzaken van de zware crash op 6 augustus in de Ronde van Polen waarbij Fabio Jakobsen ernstig gewond raakte.

Groenewegen tekent geen beroep aan tegen de staf. Tegelijkertijd hoopt de wielrenner van Jumbo-Visma weer vooruit te kunnen kijken naar zijn rentree in het peloton. "Door de disciplinaire zaak met de UCI af te ronden wordt duidelijkheid gecreëerd. Daar ben ik blij om, ook al is 7 mei nog ver weg."

'Wil faire sprinter zijn'

Groenewegen betuigt in zijn schriftelijke verklaring opnieuw spijt voor de gevaarlijke actie tijdens de eerste etappe van de Ronde van Polen. Jakobsen lag twee dagen in coma, liep met name in het gezicht ernstige verwondingen op en is nog altijd herstellende van de crash. "Ik ben van mijn lijn geweken tijdens de sprint. Dat spijt me, want ik wil een faire sprinter zijn", schrijft Groenewegen.