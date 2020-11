Premier Bahrein, de langstzittende ter wereld, overleden

De premier van Bahrein is overleden, de langstzittende premier ter wereld. Sjeik Khalifa bin Salman al-Khalifa was 84 jaar. Hij leidde de regering van de kleine eilandstaat in de Perzische Golf sinds de onafhankelijkheid in 1971 van de Britten.

De premier overleed vandaag in een ziekenhuis in de Verenigde Staten, meldt het staatsnieuwsagentschap van Bahrein. Hij zal worden begraven nadat zijn lichaam is gerepatrieerd naar zijn vaderland. Voor de begrafenis zal maar een beperkt aantal mensen worden uitgenodigd.

De sjeik was een oom van de huidige koning Hamad van Bahrein. Het koningshuis heeft een week van rouw afgekondigd.

Basis van Amerikaanse vloot

Bahrein, een archipel met 33 eilanden, is een centraal gelegen golfstaat en speelt een belangrijke economische en financiële rol in de oliewereld. De Arabische staat is militair belangrijk als standplaats en steunpunt van de Amerikaanse Vijfde Vloot in de Perzische Golf. De hoofdstad Manama fungeert als basis voor de Amerikaanse marine in de regio.

De premier was lid van de soennitische Khalifa-dynastie, die dominant is in Bahrein en is verbonden met Saoedie-Arabië en vijandig staat tegenover Iran. Er wonen ongeveer 1,5 miljoen mensen en de premier leidde onder meer het harde optreden tegen sociale onrust onder de overwegend sjiitische bevolking van Bahrein.

Hij was tegenstander van de protesten tijdens de Arabische Lente. "U denkt dat ik blij ben om te zien wat er is gebeurd in al deze landen?" vroeg hij in 2012 aan een journalist van het Duitse blad Der Spiegel. "Het is geen 'Arabische lente'. De lente heeft te maken met bloemen, gelukkige mensen en liefde, en niet met dood, chaos en vernietiging."