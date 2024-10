Twintig jaar cel voor man die jeugdvriend doodschoot in Den Haag

De rechtbank heeft twintig jaar celstraf opgelegd aan de man die vorig jaar Ibrahim Demir doodschoot op straat in Den Haag. Adem B. deed dat vanwege een ruzie om geld dat Demir nog aan hem moest betalen.

Het gebeurde eind augustus 2023 in de Orlandostraat in het zuidwesten van de stad. Demir werd daar neergeschoten en overleed kort daarna in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De schutter vluchtte weg, maar een dag later werd hij in een vliegtuig op Schiphol aangehouden door de Koninklijke Marechaussee. B. stond op het punt te vertrekken naar Turkije.

De twee mannen kenden elkaar uit Den Haag, waar ze in dezelfde straat opgroeiden. Kort voor de schietpartij hadden de twee jeugdvrienden ruzie gekregen over een schuld die het slachtoffer had bij B. Volgens het Openbaar Ministerie ging het om een bedrag van 8000 euro. B. zou het slachtoffer hebben bedreigd via de telefoon, schrijft Omroep West.

Goed voorbereide liquidatie

Volgens de rechtbank had hij de liquidatie goed voorbereid en daarom is hij veroordeeld voor moord, niet doodslag. B. huurde niet alleen een vluchtauto op een andere naam, maar had ook al een ticket voor een vlucht naar Turkije en had veel contant geld mee. Onder meer uit deze feiten oordeelde de rechter dat B. voornemens was om te vluchten na het incident. "De verdachte heeft zijn verantwoordelijkheid voor zijn laffe daad willen ontlopen door naar Turkije te vluchten", aldus de rechter.

B. was zelf niet aanwezig in de rechtszaal en werkte eerder ook niet mee met onderzoeken om inzicht te krijgen in zijn handelen. Dat zijn volgens de rechter strafverzwarende omstandigheden. De gevangenisstraf van twintig jaar is gelijk aan de eis die het OM had gesteld.