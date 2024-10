FIFA schorst Curto voor tien duels na 'discriminerende' Jackie Chan-opmerking

Voetballer Marco Curto heeft een schorsing van tien duels opgelegd gekregen van de FIFA, waarvan vijf voorwaardelijk. De Italiaan heeft zich volgens de wereldvoetbalbond schuldig gemaakt aan discriminerend gedrag in een oefenduel tussen Como en Wolverhampton Wanderers.

Tijdens dat duel, gespeeld in de voorbereiding op het huidige seizoen, kreeg Curto het aan de stok met Hwang Hee-chan. Hij noemde de Zuid-Koreaanse aanvaller in een woordenwisseling "Jackie Chan", wat tot commotie leidde.

De Zuid-Koreaanse voetbalbond diende daarop een klacht in bij de FIFA. Het verweer van Curto en zijn werkgever Como was dat hij slechts had gezegd "hij denkt dat hij Jackie Chan is", maar dat werd niet geaccepteerd.

Taakstraf

Naast de schorsing kreeg Curto ook een taakstraf opgelegd van de FIFA. In een verklaring spreekt de bond van "diensten voor de gemeenschap en een educatieve training bij een door de FIFA goedgekeurde organisatie".

De uitspraak past in de lijn die de FIFA sinds enige tijd heeft ingezet. De wereldvoetbalbond maakt zich hard voor de strijd tegen racisme en wil discriminatie in het voetbal naar eigen zeggen harder aanpakken.

Zo werd dit jaar een onderzoek gestart naar een mogelijk racistisch lied van Argentijnse voetballers na de Copa América-winst en sprak FIFA-voorzitter Gianni Infantino zich uit voor een automatische nederlaag voor een club waarvan de supporters zich schuldig maken aan racisme.