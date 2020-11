Diabetes Fonds: aantal mensen met diabetes stijgt komende decennia flink

Meer dan 1,4 miljoen Nederlanders zullen over twintig jaar diabetes hebben. Dat verwacht het Diabetes Fonds op basis van onderzoek dat het liet doen door het RIVM en onderzoeksinstituut Nivel. Vorig jaar stonden er bij huisartsenpraktijken ruim 1,1 miljoen mensen met diabetes geregistreerd.

Vorig jaar waren er ruim 1,1 miljoen mensen met diabetes bekend: 110.000 met type 1 en 1.030.000 met type 2. Onder meer door bevolkingsgroei en vergrijzing zullen dat er naar verwachting in 2040 respectievelijk 130.000 en 1,3 miljoen zijn.

'Duizend per week'

"Deze cijfers onderbouwen helaas het beeld dat we al hadden", zegt Rens Vandeberg, adjunct-directeur van het Diabetes Fonds, in het NOS Radio 1 Journaal. "Diabetes neemt de komende jaren alleen maar toe, met ongeveer duizend nieuwe gevallen per week. Met name van diabetes type 2."

Het aantal nieuwe gevallen van diabetes type 2 blijkt vooral vanaf 40 jaar toe te nemen. Toch hebben naar schatting 3600 twintigers en ruim 15.000 dertigers diabetes type 2. Dat geldt ook voor enkele honderden tieners. Bij jonge mensen met dit type diabetes zijn obesitas en erfelijkheid belangrijke oorzaken.

Gemiddelde leeftijd daalt

"Diabetes type 1 is een auto-immuunziekte. Die kan iedereen op elk moment in het leven krijgen", zegt Vandeberg. "We zien dat het met name optreedt voordat je 35 bent." Diabetes type 2 heeft meer oorzaken. "Het kan genetisch zijn, maar we weten ook dat een groot deel gerelateerd is aan leefstijl. Vroeger noemden we diabetes type 2 ook wel 'ouderdomssuiker' en zag je dat het echt iets was dat op latere leeftijd ontstond."

Ook blijkt dat de gemiddelde leeftijd waarop mensen de diagnose van diabetes type 2 krijgen is gedaald: van 62,9 jaar naar 60,6 jaar sinds 2011. "Dat lijkt nog niet zoveel, maar wat we niet moeten vergeten is dat mensen die diabetes hebben binnen vijf tot tien jaar ook te maken kunnen krijgen met bijkomende aandoeningen."

De meest voorkomende aandoeningen bij diabetes zijn hart- en vaatziekten. Bij type 1 krijgt 34 procent van de mensen daarmee te maken en bij type 49 procent.

Gezond leven

De directeur van het Diabetes Fonds, Etelka Ubbens, vindt het zorgwekkende ontwikkelingen. "De cijfers sterken ons om naast genezing en voorkoming, extra in te zetten op een betere kwaliteit van leven."

Het fonds vraagt de voedselindustrie en de politiek mee te helpen om gezond leven makkelijker maken en overgewicht te bestrijden. Dat is namelijk een grote risicofactor voor het ontstaan van diabetes type 2. Daarnaast helpt het mensen die al diabetes hebben om hun klachten en bijkomende aandoeningen te verminderen.