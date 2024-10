Van Veen vertrekt als hoofdcoach baanwielrennen en BMX na olympisch succes

"Voor mij is het nu tijd om nieuwe uitdagingen aan te gaan", laat Van Veen weten in een persbericht. Als eindverantwoordelijke zag hij onder meer Harrie Lavreysen in Parijs drie keer olympisch kampioen worden, nadat de baanwielrenner in Tokio ook al twee keer goud had gewonnen.

Bij het BMX'en pakte Manon Veenstra afgelopen zomer een verrassende zilveren plak in de Franse hoofdstad.

Van Veen kijkt met veel voldoening en trots terug op de afgelopen drie jaar. "Ik ben met veel enthousiasme en energie betrokken geweest bij de disciplines BMX en baanwielrennen en we hebben als team in de afgelopen drie jaar prachtige medailles gewonnen."

In het verleden was Van Veen prestatiemanager bij sportkoepel NOC*NSF en binnen het schaatsen vervulde hij meerdere functies als coach.

Terugkeer succescoach Haak

De KNWU maakte eind augustus al bekend dat succescoach Hugo Haak terugkeert als bondscoach van de baansprinters. Hij is de opvolger van de Brit Mehdi Kordi, die na de succesvolle Spelen van afgelopen zomer in Parijs afscheid nam. Haak was tussen 2018 en 2022 ook al bondscoach van de succesvolle baansprinters.