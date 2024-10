Ex-orkaan Kirk trekt over West-Europa, maar lijkt Nederland net te missen

West-Europa krijgt vanaf morgen te maken met de 'afgezwaaide' orkaan Kirk. De ex-orkaan van categorie 4 trekt nu nog vanuit de Atlantische Oceaan richting West-Europa en is inmiddels veranderd in een gewone storm.

Vannacht en morgenochtend bereikt Kirk naar verwachting de Spaanse westkust en het noorden van Portugal. Daarbij worden windstoten tot lokaal 130 km/u niet uitgesloten en er wordt gewaarschuwd voor golven van zeven meter hoog. Ook valt er veel regen. De hoeveelheid neerslag kan oplopen tot zo'n 100 millimeter.

In de loop van morgen trekt Kirk over de rest van Noord-Spanje naar de Golf van Biskaje. Daarbij kunnen in de westelijke Pyreneeën windstoten voorkomen die oplopen tot 150 km/u.

Kans op overstromingen en aardverschuivingen

De precieze koers ligt nog niet helemaal vast, maar Franse meteorologen verwachten dat Kirk in de buurt van Bordeaux in het zuidwesten van Frankrijk weer aan land komt. Lokaal kan de storm in het westen en midden van Frankrijk veel regen en harde wind veroorzaken.

In Parijs en omstreken wordt tussen de 40 en 60 millimeter neerslag verwacht en in het Loiregebied loopt dat op tot wel 90 mm. Dat zijn hoeveelheden die normaal in een maand vallen. Omdat de grond al behoorlijk nat is, is de kans op overstromingen en aardverschuivingen groot.

Nederland

De verwachte koers van de 'afgezwaaide' orkaan is de afgelopen uren steeds verder naar het zuiden bijgesteld, waardoor Nederland nu naar verwachting grotendeels de dans ontspringt. Eerder werd gewaarschuwd voor harde windstoten en veel regen. Nu lijken de gevolgen voor Nederland mee te vallen.

Alleen het zuiden van Limburg krijgt morgen te maken met regen, mogelijk 20 tot 30 millimeter. Maar dat heeft maar weinig met Kirk te maken. Dat is een lagedrukgebied dat morgen overdag al overtrekt.