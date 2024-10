Eerste Kamer wil liever spoedwet asiel dan noodrecht van minister Faber

Ook de VVD-fractie in de Eerste Kamer, onder leiding van oud-minister Edith Schippers, heeft vanmiddag gezegd dat zij vindt dat het kabinet naast het noodrecht ook moet gaan werken aan de meer gebruikelijke weg van spoedwetgeving. Dit standpunt heeft ook de VVD-fractie in de Tweede Kamer.

PVV-minister Faber, aangespoord door partijleider Wilders, zegt juist alleen te willen werken aan het noodrecht. Het kabinet hoeft voor die maatregelen niet eerst goedkeuring van de Tweede en Eerste Kamer te krijgen. Wel moet juridisch onderbouwd worden dat er sprake is van buitengewone omstandigheden. De kwestie zet de politieke verhoudingen op scherp.

Grote bezwaren

Bij coalitiepartij NSC leven er grote bezwaren. Met name minister Uitermark van Binnenlandse Zaken wordt gezien als grootste tegenstander binnen het kabinet, die mogelijk bereid is haar portefeuille in te leveren als zij het noodrecht juridisch niet goed onderbouwd vindt. En Wilders heeft laten weten dat hij niet weet niet of de PVV "nog heel lang vrolijk wil doorgaan" met het kabinet, als het noodrecht wordt geblokkeerd.

Bij de andere coalitiepartijen klinkt steeds luider de vraag waarom Faber nog niet met haar voorstel is gekomen. Zij zei afgelopen vrijdag dat zij een eind op weg is met de onderbouwing van het noodrecht, maar dat er "nieuwe inzichten" zijn bij gekomen die zij wil uitwerken. Premier Schoof zei op zijn vrijdagse persconferentie dat hij voor 25 oktober met het kabinet een besluit wil hebben genomen.

Daarna moet het noodrecht voor advies worden voorgelegd aan de Raad van State. Als het kabinet besluit het noodrecht in te roepen kunnen er meteen asielmaatregelen genomen worden. De Tweede en de Eerste Kamer kunnen de wetgeving pas achteraf goed- of afkeuren. De Eerste Kamer heeft daarbij het laatste woord.