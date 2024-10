Franse IS-jihadiste aangeklaagd: 'kinderen kregen onthoofdingsvideo's te zien'

Een Française die lange tijd in Syrië verbleef bij terreurbeweging IS is aangeklaagd door de Franse autoriteiten. Ze zou in oorlogsgebied in Syrië haar eigen kinderen hebben geïndoctrineerd en psychisch en lichamelijk hebben mishandeld.

Een van de kinderen van de 39-jarige Emilie König heeft verteld dat haar moeder hun leerde "om mensen te onthoofden en granaten te gooien". "Toen de kinderen terugkwamen naar Frankrijk dachten ze dat messen bedoeld waren om hoofden af te snijden. Ze vertelden dat ze beelden hadden gezien van kelen die werden doorgesneden", staat in de aanklacht.

De kinderen zijn een tweeling van 7 en een van 9 jaar. Ze zijn volgens de autoriteiten getraumatiseerd door hun verblijf in Syrië.

Emilie König bekeerde zich als tiener tot de islam. In november 2012, ze was toen 28, vertrok ze naar Syrië en liet haar twee kleine kinderen achter in Frankrijk. Ze sloot zich aan bij IS, trouwde met een Franse jihadist en kreeg in 2015 een zoontje en in 2017 een tweeling. Kort daarna werd zij opgepakt en opgesloten in een Koerdisch kamp.

In 2021 haalde Frankrijk haar drie kinderen op, net zoals vele andere Franse kinderen van jihadisten. In 2022 werd Köning zelf gerepatrieerd en in Frankrijk opgesloten. Ze is aangeklaagd wegens deelname aan een terroristische organisatie.

'Getuige van extreme gewelddadigheden'

Het jongetje en de tweeling kregen opvang in de Morbihan-regio in Bretagne. Daar worden ze begeleid door psychologen en psychiaters. Vorig jaar werd voor het eerst officieel bij justitie gemeld wat de kinderen vertelden. Vorige maand is een aanklacht ingediend door advocaat Jean-Guillaume Le Mintier, namens het bestuur van Morbihan dat officieel de voogdij over de kinderen heeft.

De kinderen zouden verklaard hebben het slachtoffer te zijn geweest van geweld door hun moeder en door derden. Alle drie zeiden ze video's te hebben gezien van onthoofdingen. Ze zouden getuige zijn geweest van gruweldaden.

"Emilie König heeft haar kinderen blootgesteld aan ernstige gevaren en aan de dood, door zich aan te sluiten bij IS en door kinderen te krijgen en kinderen op te voeden binnen deze terreurorganisatie", stelt Le Mintier in zijn aanklacht. "De kinderen zijn opgegroeid in onveilige kampen en zijn getuige geweest van extreme gewelddadigheden waardoor ze tot op de dag van vandaag getraumatiseerd zijn."

König is één van Frankrijks meest beruchte jihadisten. Op videobeelden is ze in Syrië te zien met een automatisch wapen. Op sociale media ronselde ze mensen om zich aan te sluiten bij IS. Ze riep mensen op om aanslagen te plegen in Frankrijk. Ze werd door zowel de CIA als de Verenigde Naties op zwarte lijsten gezet van gevaarlijkste en meestgezochte terroristen.

Landen in dubio over ophalen IS-strijders en kinderen

De advocaat van Emilie König zegt verbaasd te zijn. "Hierover staat niets in het dossier van justitie en er zijn nooit eerder van zulke beschuldigingen geuit", aldus Emmanuel Daoud. "Ik weet niet hoe deze verklaringen van de kinderen zijn verkregen. Mevrouw König heeft er juist altijd alles aan gedaan om haar kinderen te beschermen."

De aanklacht komt op een belangrijk moment omdat er in westerse landen al jaren veel debat is over de vraag of teruggekeerde IS-strijders en hun kinderen een gevaar vormen. Critici noemen hen 'wandelende tijdbommen' omdat ze voor het leven getraumatiseerd en/of geradicaliseerd zouden kunnen zijn. Dat zou ook een reden zijn om jihadisten en hun kinderen niet op te halen maar in Syrië te laten.

Anderen benadrukken juist dat het humaan is om de kinderen op te halen, omdat ze als minderjarigen niet verantwoordelijk zijn voor de keuze van hun ouders.

In Noordoost-Syrië verblijven nu nog zo'n 120 Franse kinderen van IS-strijders. Advocate Marie Dosé bezocht vorige maand een aantal van hen, samen met hun Franse opa's en oma's. "De gezondheidstoestand van de kinderen is extreem slecht. Als we ze niet terughalen zijn ze in levensgevaar", zei Dosé tegen de krant Le Monde.