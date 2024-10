Ploegleider Boom verruilt SD Worx voor FDJ, nieuw team Vollering nog niet bekend

Voormalig wielerprof Lars Boom stopt als ploegleider bij SD Worx-Protime en gaat komend seizoen in een vergelijkbare functie aan de slag bij de Franse vrouwenploeg FDJ-Suez.

"Mijn contract bij SD Worx liep af en werd niet verlengd", legt de 38-jarige etappewinnaar in de Tour de France en Vuelta desgevraagd uit.

"FDJ-Suez heeft me een mooie functie aangeboden. Het is een team met een mooie toekomst en als een van de twee performancemanagers krijg ik er iets meer verantwoordelijkheid. De visie en plannen van FDJ-Suez zijn fascinerend en daar wil ik graag onderdeel van zijn."

Sinds 2022 werkte Boom als ploegleider bij SD Worx-Protime, waar hij onder anderen de Belgische wereldkampioene Lotte Kopecky en de Nederlandse toprenster Demi Vollering onder zijn hoede had.

Vollering ook naar FDJ?

Vollering, de Tourwinnares van 2023, vertrekt na dit seizoen ook bij de Nederlandse topploeg. Dat nieuws kwam in maart al naar buiten, samen met het gerucht dat wielerploeg UAE Team ADQ haar een jaarsalaris van een miljoen euro had geboden.

De 27-jarige renster wordt sindsdien ook in verband gebracht met FDJ-Suez, waar onder anderen ook de Nederlandse Loes Adegeest en Amber Kraak onder contract staan. Of dat gerucht klopt, is nog niet duidelijk. Vollering heeft zelf nog niet bekendgemaakt bij welke ploeg ze gaat rijden.

"Er komen spannende tijden aan", zegt Boom in het persbericht van FDJ-Suez. Of hij daarmee doelt op een hernieuwde samenwerking tussen hem en Vollering ontkent hij.

"Met spannende tijden bedoel ik de visie en de plannen van de ploeg. Of ik haar erbij willen hebben? Een toprenster als Demi is voor elke ploeg een aanwinst. Meer kan en wil er nu niet over kwijt."