Burgemeesters steunen Halsema, die door Wilders het land uit wordt gewenst

Steeds meer burgemeesters gaan voor hun Amsterdamse collega Femke Halsema staan, die gisteravond door Geert Wilders in een X-bericht het land uit werd gewenst. De PVV-leider twitterde naar aanleiding van een pro-Palestijnse demonstratie in de hoofdstad "Het land uit met dat tuig. En Halsema mag mee".

Het ging om een zogenoemde tegendemonstratie gisteren in het centrum van Amsterdam, terwijl even verderop een pro-Israël-manifestatie was waar de slachtoffers van de Hamas-aanslag een jaar geleden werden herdacht. De Amsterdamse burgemeester had de pro-Palestijnse demonstratie toegestaan, maar beëindigde die wel voortijdig vanwege "wanordelijkheden".

De Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma, ook voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, noemt de tweet van Wilders "volstrekt onverantwoord". "Dit is ondermijnend voor het gezag van burgemeesters en buiten elke proportie." Ze roept het kabinet op afstand te nemen van de uitspraak.

Vrede exporteren

Paul Depla, burgemeester van Breda en voorzitter van het stedennetwerk G40, stelt dat Wilders polariseert "over de rug van een burgemeester die naar eer en geweten probeert de samenleving bij elkaar te houden".

De burgemeester van Den Haag, Jan van Zanen, stelt dat burgemeesters juist steun nodig hebben van de landelijke politiek "in deze lastige tijden". "Laten we niet conflicten importeren maar vrede exporteren." Ook het Nederlands Genootschap van Burgemeesters roept op tot steun aan burgemeesters.

Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen noemt de tekst van de PVV-leider "volstrekt ongepast en intimiderend". Volgens Bruls moet het kabinet met "een stevige reactie" komen. Hij verwijst daarbij naar minister Judith Uitermark van Binnenlandse Zaken, die gaat over de burgemeesters.

Ingewikkelde keuzes en afwegingen

Uitermark (NSC) wilde vanochtend niet uitgebreid ingaan op de woorden van Wilders, die ze "niet verstandig" noemde. "Ik vind dat wij als politici het goede voorbeeld moeten geven", zei de minister in algemene zin.

Minister-president Schoof wilde ook niet expliciet oordelen over de woorden van de leider van de grootste coalitiepartij. "Wij steunen burgemeesters in de ingewikkelde keuzes en afwegingen die ze elke dag moeten maken. Dat geldt ook voor burgemeester Halsema", zei hij.

Halsema zelf was vandaag niet bereikbaar voor commentaar. Een woordvoerder van haar zei desgevraagd "geen zuurstof" te willen geven aan de uitspraak van Wilders.

Geen tegenstand uit Den Haag

Halsema zei afgelopen weekend nog in het programma Buitenhof dat ze vindt dat zij en haar collega-burgemeesters hulp nodig hebben vanuit Den Haag "en geen tegenstand". "Wij moeten er garant voor kunnen staan dat als mensen willen demonstreren en uiting willen geven aan hun solidariteit met bijvoorbeeld Palestina, ze dat ook morgen in vrijheid kunnen doen."

Ze reageerde daarmee op VVD-leider Dilan Yesilgöz die eerder die ochtend in het programma WNL op Zondag ageerde tegen pro-Palestijnse demonstranten die juist op herdenkingsdag 7 oktober actie wilden gaan voeren.

De Amsterdamse VVD-fractie wil morgen in de gemeenteraad opheldering van Halsema waarom ze de tegendemonstratie op die plek heeft toegestaan. Pro-Palestijnse betogers probeerden onder meer Israëlische vlaggen af te pakken en ook werden er flyers verspreid waarop de terreur van 7 oktober door Hamas werd verheerlijkt, zo kwam bijvoorbeeld naar voren in een reportage van Nieuwsuur.