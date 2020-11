Hekkensluiter Fortuna Sittard stuurt trainer Hofland de laan uit

Fortuna Sittard heeft Kevin Hofland ontslagen. De trainer wordt verantwoordelijk gehouden voor de slechte resultaten van de Limburgers, die met drie punten uit acht duels laatste staan in de eredivisie.

Ook assistent Kristof Aelbrecht verlaat de club per direct. Fortuna hoopt op korte termijn een opvolger te presenteren.

"Dit is extreem pijnlijk, zoveel is duidelijk", laat voorzitter Isitan Gün via het clubkanaal weten. "Kevin is een kind van de club en heeft een belangrijke rol gespeeld in onze promotie naar de eredivisie."

De 41-jarige Hofland werkte als assistent bij Fortuna samen met Claudio Braga, René Eijer en Sjors Ultee. Afgelopen zomer werd hij benoemd tot hoofdtrainer.

'Emoties van ondergeschikt belang'

"In het voetbal moet je soms handelen in het belang van de club waarbij emoties dan even van ondergeschikt belang zijn", vervolgt Gün. "Feit is dat de kwaliteit van de selectie niet tot uiting komt in de prestaties van het eerste team. Om die reden is het tijd voor verandering."

Fortuna had zich ten doel gesteld aansluiting te vinden bij de middenmoot in de eredivisie, maar wacht nog steeds op zijn eerste zege van het seizoen.