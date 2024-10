China neemt maatregelen tegen import cognac uit EU, reactie op heffingen EV's

China gaat tijdelijke maatregelen nemen tegen het "dumpen" van cognac en soortgelijke dranken uit de EU op de Chinese markt. Dat staat in een verklaring van het Chinese ministerie van Handel. Het is de volgende stap in het escalerende handelsconflict tussen China en de EU en komt dagen nadat er importheffingen zijn aangekondigd op Chinese elektrische auto's.

Chinese importeurs van cognac moeten vanaf vrijdag bij het invoeren van de drank uit de EU een soort waarborgsom betalen aan de Chinese douane. Het land overweegt ook om heffingen in te voeren op varkensvlees.

De Chinezen zijn in januari een onderzoek gestart naar de import van cognac. Dat deden ze nadat de EU een aantal maanden ervoor een onderzoek was gestart naar Chinese subsidies voor elektrische voertuigen.

China zei twee maanden terug nog dat het geen maatregelen zou nemen tegen de import van de drank, maar zei wel bewijs te hebben dat cognac tegen een kunstmatig laag gehouden prijs wordt verkocht.

Armagnac, grappa en cognac

Cognac en vergelijkbare dranken zijn een destillaat van wijn. Ze worden veelal naar de regio vernoemd waar ze zijn ontstaan, zoals cognac en armagnac. Een Italiaanse variant is grappa.

Na de stemming van de EU-lidstaten over het invoeren van importheffingen op Chinese elektrische auto's zeiden Franse cognacmakers al dat ze zich slachtoffer voelen in het handelsconflict. "Ons verzoek om de stemming uit te stellen en te onderhandelen over een oplossing, is genegeerd. De Franse autoriteiten hebben ons in de steek gelaten", reageerden de drankproducenten.

Verschil per merk

De Chinese importtarieven verschillen per merk, net zoals de importtarieven die de EU voor verschillende automerken invoerde. Zo moet voor cognac van Hennessy 39 procent van de invoerwaarde aan importtarieven betaald worden en voor Remy Martin 38,1 procent. De tarieven variëren tussen de 34,8 en 39 procent.

De aankondiging van Peking leidde vanochtend tot een reactie op de effectenbeurs. De eigenaar van Hennessy cognac, het Franse LVHM, zag de waarde van de aandelen met 4,3 procent dalen. Het aandeel van Martell, eigenaar van Pernod Ricard, zakte met 2,7 procent en dat van Rémy Cointreau met bijna 4,8 procent.

De aandelen van andere luxe goederen, zoals van Gucci, Hermès, Cartier en Prada daalden eveneens. Investeerders maken zich zorgen dat de verslechterende betrekkingen tussen Brussel en Peking ook andere sectoren zullen raken.