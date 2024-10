Omzet biologisch voedsel in vijf jaar flink gestegen, maar markt blijft klein

De omzet van biologische producten is in vijf jaar tijd met meer dan 50 procent toegenomen. Daarnaast is het marktaandeel licht gestegen naar vier procent. Dat blijkt uit cijfers van onderzoeksbureau CPS GFK. Het overgrote deel van de omzet komt uit supermarkten.

Vorig jaar was de omzet van biologische producten 1,4 miljard euro, vijf jaar geleden was dit 900 miljoen. Het niet-biologische deel van de markt groeide minder hard in dezelfde periode, met 25 procent. De omzetstijging van biologische producten komt onder andere door het toenemende aanbod in de supermarkt.

In de schappen liggen steeds meer biologische producten. Ook worden producten vaker standaard biologisch aangeboden. Denk bijvoorbeeld aan verse producten als pompoenen, gember en rode- en witte kool.

Terwijl de omzet van biologische producten flink is toegenomen, is het marktaandeel maar licht gestegen, met ongeveer een half procentpunt. "Dat komt doordat een kleine groep mensen biologisch koopt", zegt Eric Harmsen van onderzoeksbureau CPS GFK. "Mensen worden door de prijs vaak afgeschrikt. Het is namelijk duurder dan niet-biologische producten."

Tekst bij producten

Daarnaast stijgt de verkoop van biologische producten door 'nudging' in de supermarkt. Dat zijn teksten die bij het schap staan, zoals 'kies voor smaak' of 'bedankt dat je kiest voor biologisch'.

"Deze teksten sturen het gedrag van mensen. Het geeft ze een duwtje in de rug om vaker voor biologische producten te kiezen", vertelt Aafke Hofman, woordvoerder van brancheorganisatie Bionext. "Ook hebben we gemerkt dat het gebruik van kleuren werkt. Denk aan een groen vlak op glazen deuren in de supermarkt. Hierdoor weet je dat de producten die erachter liggen biologisch zijn." Door de teksten en bijvoorbeeld door raam- en vloerstickers steeg de omzet gemiddeld met 20 procent.

Consumenten kopen zo'n 24 keer per jaar biologische producten. Dat is stijging van 36 procent ten opzichte van 2019. Het bedrag dat mensen gemiddeld per product besteden is 5,50 euro.

Aanbod moet toenemen

Harmsen van CPS GFK zegt dat de prijs van producten omlaag moet om meer mensen te bewegen biologisch eten te kopen. Als voorbeeld geeft hij supermarkt PLUS. "PLUS heeft al alle verse melk en karnemelk in een literpak van het huismerk biologisch gemaakt, maar de prijs is voor de consument gelijk gebleven."

"Ook moet het aanbod nog groter worden", zegt Harmsen. "Er is gebleken dat als het aanbod toeneemt, meer mensen biologische producten kopen. Daarin is een belangrijke rol weggelegd voor telers. Het zou goed zijn als ze omschakelen naar biologisch landbouw."

Akkerbouwer Dingeman Burgers heeft in Zevenbergschen Hoek 170 hectare land, zo'n beetje driehonderd voetbalvelden. Hij verbouwt aardappelen, uien, suikerbieten, tarwe, spinazie en boontjes. Van al zijn producten is op dit moment 10 procent biologisch. Burgers zou in zijn hart best naar 100 procent biologisch willen, maar hij heeft grote twijfels.

"Ik ben voorzichtig in de omschakeling naar biologisch. De afzet is gewoon onzeker. Of ik de producten wel kwijt kan tegen een goeie winstmarge. En wat er de laatste jaren bij komt: het veranderende klimaat zorgt bij biologisch voor meer risico. De kans op een mislukte oogst is groter." Een niet-biologische boer mag bijvoorbeeld aardappelziektes als schimmel bestrijdingsmiddelen inzetten. Voor een biologische boer is dat geen optie.