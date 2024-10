Nobelprijs voor Natuurkunde voor grondleggers AI

De Nobelprijs voor Natuurkunde is dit jaar voor de Amerikaan John Hopfield (Princeton University) en de Canadees Geoffrey Hinton (Universiteit van Toronto) voor hun "basis leggende ontdekkingen en uitvindingen" die het computers mogelijk maken om te leren met hulp van kunstmatige neuronetwerken.

Die netwerken functioneren als associatief geheugen en vinden patronen in grote databestanden, aldus Ellen Moons van het Nobelprijscomité. Ze hebben natuurkundig onderzoek verder gebracht en hebben praktische toepassingen gevonden, bijvoorbeeld in gezichtsherkenning, het opsporen van ziektes en vertaalmachines.

Risico's

Hopfield en Hinton worden gezien als grondleggers van de kunstmatige intelligentie (AI). Hinton zei in een reactie op de toekenning dat hij zich zorgen maakt over de "mogelijk slechte gevolgen" van zijn onderzoek naar zelf lerende machines, "met name het gevaar dat we de controle daarover verliezen". Vorig jaar zegde hij om die reden zijn baan bij Google op. Toch heeft hij geen spijt van de ontdekkingen en uitvindingen die hij deed.