Nobelprijs voor Natuurkunde voor een Amerikaan en een Canadees

De prijs ging vorig jaar naar de Fransman Pierre Agostini, de Hongaars-Oostenrijkse Ferenc Krausz en de Française Anne L'Huillier. De drie keken door middel van supersnelle lichtflitsen naar elektronen in atomen en moleculen en maakten zichtbaar wat er daarin gebeurt.

Nederlanders

De laatste keer dat een Nederlander de Nobelprijs voor Natuurkunde won was in 2010. Toen wonnen de in Rusland geboren Nederlander Andre Geim en de Russisch-Britse Konstantin Novoselov de prijs voor hun baanbrekende experimenten met betrekking tot het tweedimensionale materiaal grafeen.

In 1999 vielen de Nederlandse wetenschappers Gerard 't Hooft en Martinus Veltman in de prijzen met hun onderzoek dat de kwantumstructuur van elektrozwakke wisselwerkingen ophelderde.

Geneeskunde

De Nobelprijs voor de Geneeskunde van dit jaar ging gisteren naar de Amerikanen Victor Ambros en Gary Ruvkun voor het ontdekken van microRNA en de rol daarvan in genregulatie.