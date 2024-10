Waterzuivering en gemalen draaien niet altijd op volle kracht: 'Stroom schaars goed'

Waterzuiveringsbedrijven lopen tegen grenzen aan door de problemen op het elektriciteitsnet. De EU stelt strenge eisen aan het zuiveren van afvalwater, bijvoorbeeld met betrekking tot het filteren van medicijnresten. Dat kost veel energie. De hoeveelheid stroom om de zuiveringsinstallaties op volle kracht te laten draaien, is er niet.

Het AD schrijft daar vanmorgen over. "Bijna alle waterschappen kampen met een tekort in Nederland, nu of in de nabije toekomst", zegt Aart Los, adviseur Energie bij de Unie van Waterschappen in een toelichting in het NOS Radio 1 Journaal. Het filteren van medicijnresten, waarvoor strenge Europese regels bestaan, kost heel veel energie, zegt Los. "Daarvoor is een ozonfilter nodig, en dat betekent een extra stap die moet worden toegepast in de zuivering die veel energie kost."

Als er meer medicijnresten in het water zitten, dan heeft het nadelige gevolgen voor de planten en dieren die erin leven.

Er zijn ongeveer 350 zuiveringsinstallaties in Nederland. Die moeten worden aangepast om medicijnresten te kunnen verwijderen, zegt Los. "Daar heb je dan te maken met extra energieverbruik. En niet alleen vanwege die extra zuiveringsstap, maar ook omdat we in Nederland te maken krijgen met bevolkingsgroei, waardoor er nog meer afvalwater gezuiverd moet worden."

Geen piekverbruik

Niet alleen de afvalwaterzuiveringsinstallaties hebben last van een tekort aan stroom. Ook gemalen komen erdoor in de problemen. "Bijvoorbeeld tijdens natte periodes, als er hoogwater is en veel regenwater afgevoerd moet worden", zegt Los. "Dan moeten de gemalen ook extra hard draaien. Afgelopen winter hebben we van netbeheerders een paar overschrijdingsbrieven gehad."

Een oplossing op korte termijn is er niet, maar de waterschappen zijn wel in overleg met de netbeheerders en het ministerie van Klimaat en Groene Groei om te komen tot afspraken over de inzet van zuiveringsinstallaties en gemalen.

"Zodat we niet piekverbruik gaan creëren", zegt Los. "Bij piekbuien moeten de waterschappen heel snel reageren, maar bij hoogwater op de grote rivieren heb je bijvoorbeeld wat langer de tijd en dan kun je je gemalen daar wat beter op inzetten."

Daarbij leeft bij de waterschappen ook de hoop dat er ruimte wordt gecreëerd voor noodsituaties, zegt de adviseur. "En ook voor het uitbreiden van de rioolwaterzuiveringsinstallaties, en dat zit ook wel In de lijn der verwachtingen."

Schaars goed

In het AD zegt een dijkgraaf dat de samenleving moet bedenken waarvoor de beperkte hoeveelheid stroom wordt ingezet. De dijkgraaf wijst op de zeer veel stroom verbruikende datacenters die worden gebouwd.

Los erkent het probleem, maar verwijst ook naar een prioriteitenlijst van de Autoriteit Consument & Markt (ACM), die netbeheerders de mogelijkheid geeft voorrang te verlenen aan zaken die bijdragen aan belangrijke maatschappelijke doelen.

"We hebben zeg maar een soort voorkeurspositie, maar dat kan alleen maar als de netbeheerder ook die ruimte heeft om het te vergeven, dus het blijft verdelen van een schaars goed."