Vijf Russische bergbeklimmers omgekomen op Dhaulagiri-berg in Nepal

Twee van de klimmers hadden de top al bereikt, de anderen waren onderweg naar beneden zonder het hoogste punt te hebben bereikt. Het radiocontact onderling en met teamleden in het basiskamp was verbroken. Meer details over het ongeluk zijn niet bekend.

De klimmers namen deel aan het herfstklimseizoen in de Himalaya. Dat seizoen begon vorige maand en is minder populair dan de lente. Het is minder druk in de bergen en de klimvergunningen kosten dan minder.