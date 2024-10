Orkaan Milton terug naar categorie 4, maar blijft reëel gevaar voor Florida

Helene veroorzaakte in Florida een krachtige vloedgolf, een muur van water van bijna 2,5 meter hoog, die aan 14 mensen het leven kostte. Ook Milton kan een dergelijke stormvloed veroorzaken, zeggen meteorologen. Dat kan opnieuw leiden tot grote overstromingen langs de kust.

Daarom geldt een evacuatiebevel voor een groot deel van de westkust van Florida. Dat heeft geleid tot lange files op de snelwegen naar het noorden van de staat en naar het relatief veilige Fort Lauderdale en Miami aan de oostkant van Florida.

'Kans op extreme orkaan'

Volgens meteoroloog Wouter van Bernebeek van Weerplaza is de kans op een extreme orkaan aanwezig. "Ruim 24 uur geleden was het nog slechts een tropische storm met windsnelheden rond de 90 kilometer per uur", zegt hij in het Radio 1 Journaal.

"De afgelopen 24 uur is het verschrikkelijk hard gegaan naar een orkaan van de vijfde categorie met windsnelheden tot 280 kilometer per uur. Dat komt wel vaker voor, maar de snelheid waarin die orkaan in kracht is toegenomen en vooral waarmee de luchtdruk ook is gedaald in het oog van die orkaan, kun je rustig heel bijzonder noemen."

De luchtdruk daalde in circa 30 uur met zo'n 100 millibar "en dat is echt wel een hele heftige luchtdrukdaling voor zo'n systeem", aldus Bernebeek. "Dat betekent dat de orkaan zich in een ideale omgeving bevindt om zo krachtig te worden, gecombineerd met het warme zeewater in de Golf van Mexico want daar haalt hij uiteindelijk zijn voeding uit".

Inmiddels is de kracht van Milton dus weer iets afgenomen, naar categorie 4. Daarbij horen windsnelheden van tussen de 209 en 252 kilometer per uur.