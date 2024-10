Geen opvang voor 50 minderjarige asielzoekers in Terwolde

Dat gebeurde ook: het voorstel voor de opvangplek werd met elf stemmen tegen en acht stemmen voor verworpen. Wethouder Peter Wormskamp is teleurgesteld dat de opvanglocatie in Terwolde is gestrand.

"We hebben als college uitvoering gegeven aan een stappenplan dat samen met de raad is opgesteld." Het stappenplan kwam voort uit de wens van de gemeenteraad om iets te doen aan de opvang van vluchtelingen in de gemeente Voorst. "Dan denk je, je hebt morele support en je hebt een proces", zegt Wormskamp.

Dat het voorstel van tafel is, wil volgens Wormskamp niet zeggen dat Voorst geen vluchtelingen gaat opvangen. "We gaan later kijken wat er dan wel kan", zegt hij. "Uiteindelijk hebben we wel een opgave - wettelijke taak - om mensen op te vangen."