Twente-vrouwen debuteren in Champions League: 'Benieuwd naar niveautje hoger'

Toch is de ploeg verdienstelijk aan het nieuwe seizoen begonnen. Pot kreeg er elf nieuwe namen voor terug, onder wie de Welshe keepster Olivia Clark, spits Nikée van Dijk en maar liefst drie speelsters van Fortuna Sittard.

Twente plaatste zich voor de groepsfase van de Champions League door over twee duels met 8-1 van het Kroatische ZNK Osijek te winnen. In de eerste wedstrijd in de eredivisie werd Fortuna met 3-1 verslagen en afgelopen zaterdag bleef de topper tegen PSV in de Grolsch Veste doelpuntloos.

Flinke kluif

Twente is dan ook klaar voor het duel met Celtic, aldus Pot. "Het nieuwe team is snel in elkaar gevallen. Dat was absoluut een flinke kluif, maar iedereen heeft zich snel aangepast. Daardoor draaien we ondanks de vele wisselingen al zo snel in het seizoen erg goed. Ik ben zeer content met waar we nu al staan."