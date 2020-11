Groenewegen krijgt negen maanden schorsing voor veroorzaken crash Jakobsen

Bij die valpartij gingen onder anderen Fabio Jakobsen en Groenewegen zelf tegen de grond. Jakobsen werd na zijn val twee dagen in coma gehouden. Zijn gezicht was verbrijzeld, maar alle vitale organen waren intact. Hij is nog steeds herstellende en hoopt snel weer op de fiets te kunnen stappen om te trainen.

De disciplinaire commissie van de UCI rekent Groenewegen de crash zwaar aan. Een schorsing van negen maanden is nog niet eerder uitgesproken voor een dergelijke actie van een sprinter. In het verleden zijn wel meermaals renners uit koers genomen vanwege gevaarlijke acties tijdens met name massasprints, maar daar bleef het veelal bij.

Giro d'Italia op 8 mei is mogelijk

De schorsing houdt in dat Groenewegen een belangrijk deel van de koersen in het voorjaar moet missen. Zelf liet hij meteen na het incident in Polen weten even niet aan fietsen te willen denken. In theorie kan Groenewegen wel meedoen aan de Giro d'Italia die op 8 mei van start gaat.

Jumbo-Visma heeft nog geen mededelingen gedaan over welke renners tijdens de grote ronden in actie zullen komen. Die beslissing wordt pas in januari bekend gemaakt.