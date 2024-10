Wiebes gaat de baan op, met Spelen in achterhoofd: 'Kijken of ik het leuk vind'

Wiebes is bij de WK in het Deense Ballerup (16-20 oktober) de enige Nederlandse deelnemer op de scratch, een race over tien kilometer. Wie als eerste over de finish gaat, is de winnaar.

Ander spelletje

Op de weg is Wiebes een sprintkanon en staat ze garant voor tal van ritzeges in een seizoen. Ook op de scratch kan ze haar sprintbenen goed gebruiken, vertelt ze. Maar het is wel een heel ander spelletje.

"Sprinten op de baan is een langere inspanning", legt Wiebes uit. "Op de weg word je vaak afgezet door ploeggenoten, zo'n 200 tot 250 meter van de finish. Dan is het een kwestie van tien tot vijftien seconden sprinten, volledig uit het zadel. Op de baan heb je de bochten en moet je een sprint heel anders indelen. Je kan namelijk niet een hele ronde op de pedalen staan."