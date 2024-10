6,3 miljoen hectare bos vernietigd, doelstelling 2030 raakt uit zicht

Wereldwijd is vorig jaar 6,3 miljoen hectare bos verloren gegaan. Dat is 0,3 miljoen hectare minder dan in 2022, maar te weinig om op het spoor voor de doelstelling van nul ontbossing in 2030 te blijven. Dat zegt een coalitie van nationale overheden, milieuorganisatie en inheemse volken in het rapport over 2023, waaronder het Wereld Natuur Fonds.

Ruim 140 landen spraken in 2021 op de klimaattop in Glasgow af om ontbossing actief tegen te gaan. In 2030 moet de ontbossing zelfs helemaal zijn gestopt. Om op de route naar nul procent ontbossing te blijven, had de vernietiging vorig jaar onder 4,4 miljoen hectare moeten blijven.

Branden en houtkap

96 procent van de ontbossing vond plaats in tropische gebieden in Afrika, Azië, Latijns Amerika en het Caraïbisch gebied. Bossen gingen verloren door branden en houtkap om plaats te maken voor wegen en landbouwgrond.

Het grootst was de vernietiging in Brazilië, maar dankzij het aantreden van een nieuwe regering daalde de ontbossing van het Braziliaanse Amazonegebied wel met 62 procent ten opzichte van 2022.

Bij het ontbossen komen grote hoeveelheden van het broeikasgas kooldioxide vrij. In 2023 was dat 3,8 miljard ton. Alleen China, de VS en India stootten dat jaar meer kooldioxide uit.