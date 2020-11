Hongaarse regering wil verbod op adoptie voor homoparen in grondwet

De regering van Hongarije wil in de grondwet opnemen dat alleen getrouwde stellen kinderen kunnen adopteren. Dat komt feitelijk neer op een adoptieverbod voor partners met hetzelfde geslacht, omdat in Hongarije alleen een huwelijk tussen man en vrouw mogelijk is. Alleenstaanden kunnen in het voorstel alleen een kind adopteren na toestemming van de minister voor Familiezaken.

In een amendement op de grondwet dat tegelijkertijd bij het parlement is ingediend, staat bovendien dat kinderen met de "christelijke" opvatting van man- en vrouw-rollen moeten worden opgevoed.

De conservatieve regering van premier Orbán zegt dat de wetsvoorstellen bedoeld zijn om de rechten van kinderen bij adoptie te versterken.

Niet toevallig

Volgens de grootste lhbti-belangengroep in Hongarije is het niet toevallig dat de regering juist nu met het voorstel komt. Vandaag worden strenge coronamaatregelen van kracht in Hongarije. "De voorstellen worden ingediend op een moment dat demonstraties niet zijn toegestaan", zegt de Hatter Society.

Vermoedelijk is er ook een verband met de verkiezingen volgend jaar. Al sinds het begin van de coronacrisis, in het voorjaar, keert de regering zich tegen de lhbti-gemeenschap. In mei werd het onmogelijk om in officiële documenten iemands geslacht te veranderen.

De Fidesz-partij van premier Orbán is verwant aan de Poolse regeringspartij PiS. Ook die voert bij verkiezingen campagne met homofobe standpunten.