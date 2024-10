Wekdienst 8/10: Nobelprijs voor Natuurkunde • Politieke Beschouwingen senaat

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

De Eerste Kamer buigt zich over de plannen in de Miljoenennota en de rijksbegroting voor 2025. Daarbij komt ook het voornemen van het kabinet aan de orde om een asielnoodwet in te voeren. Daar is in de senaat geen meerderheid voor.

Deze week worden de Nobelprijzen uitgereikt. Gisteren kregen de Amerikanen Victor Ambros en Gary Ruvkun de Nobelprijs voor Geneeskunde. Vandaag is Natuurkunde aan de beurt.

De voetbalsters van FC Twente spelen de eerste wedstrijd van de groepsfase van de Champions League tegen Celtic. De aftrap in Glasgow is om 21.00 uur Nederlandse tijd.

En in Duitsland krijgt de hoofdverdachte van de verdwijning van Madeleine McCann, Christian Brückner, zijn straf te horen in een andere misbruikzaak. Justitie heeft vijftien jaar cel tegen hem geëist voor verkrachtingen en seksueel misbruik van kinderen. De zaak houdt geen verband met de verdwijning van de Britse McCann.

Wat heb je gemist?

De toezichthouder voor de jeugdzorg, de Jeugdautoriteit, zegt dat het met deze zorg slechter gaat dan vorig jaar. Daardoor is hij minder toegankelijk voor de doelgroep, de jongeren.

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdzorg. Ze krijgen daar van het Rijk geld voor, maar hebben vaak te maken met bezuinigingen. Grotere jeugdzorgaanbieders hebben een hoog ziekteverzuim en personeel wordt vaak extern ingehuurd

Het ontbreekt volgens de Jeugdautoriteit aan een gezamenlijke aanpak van Rijk, gemeente en aanbieders, waardoor de veranderingen lang duren en efficiëntie uitblijft.

Ander nieuws uit de nacht:

Amerikaan veroordeeld in Rusland voor vechten voor Oekraïens leger: de 72-jarige Stephan Hubbard kreeg zes jaar en tien maanden omdat hij als huurling mee zou hebben gevochten met het Oekraïense leger. Na twee maanden werd hij door de Russen gevangengenomen.

KNMI waarschuwt voor onstuimige donderdag door 'afgezwaaide' orkaan Kirk: Nederland krijgt donderdag mogelijk met zware windstoten en regen te maken. Dat zijn dan de naweeën van de orkaan Kirk die de Atlantische Oceaan is overgestoken. Hoe hard de windstoten worden en hoeveel regen er gaat vallen, is nog onzeker. Dat hangt volgens het KNMI af van de precieze route die de ex-storm aflegt.

Zangeres Cissy Houston (91), moeder van Whitney Houston, overleden: Cissy Houston zong als achtergrondzangeres onder anderen met Elvis Presley, Aretha Franklin, Jimi Hendrix, Paul Simon en Beyoncé. Ze was 91.

En dan nog even dit:

Oud-voetballer en -trainer Johan Neeskens overleed gisteren plotseling op 73-jarige leeftijd in Algerije waar hij was voor de KNVB WorldCoaches. Neeskens geldt als een icoon van het Nederlandse voetbal.

Neeskens ontfermde zich in 1978 tijdens het WK in Argentinië over de kleine jongen Miguel Alejandro Pons, die uitgroeide tot mascotte van Oranje.