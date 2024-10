'Spelers Oranje merken snel genoeg dat Jonk geen koekenbakker is'

Met de komst van Jonk is de technische staf voor de komende twee jaar compleet. Het is met de broers Ronald (61) en Erwin Koeman (63), keeperstrainer Patrick Lodewijks (57) en nu Jonk (57) een ervaren staf, een staf op leeftijd kun je het ook noemen.

'Uitstekende observator met vlijmscherpe analyses'

Jonk was na zijn spelersloopbaan onder meer actief als hoofd jeugdopleiding bij Ajax, als trainer bij FC Volendam en tot zijn vertrek in december 2023 was hij technisch manager in het palingdorp. Ruben Jongkind stond in allerlei functies vaak aan zijn zijde.

"Wim is een versterking voor de staf van Oranje", vindt de vertrouweling van Jonk. "Hij is een uitstekende observator, zowel voetbalinhoudelijk als in de groepsdynamiek. Hij legt de vinger op de zere plek en geeft vlijmscherpe analyses. Daarin kan hij Koeman goed ondersteunen."

"Hij is een echte trainer", vult Hordijk aan. "Altijd bezig om spelers individueel beter te maken. Daar is hij heel sterk in en daarvan gaan de spelers van Oranje profiteren."