Amerikaan veroordeeld in Rusland voor vechten voor Oekraïens leger

Een Russische rechtbank heeft een Amerikaan veroordeeld tot zes jaar en tien maanden gevangenisstraf voor het vechten als huurling in Oekraïne.

De 72-jarige Stephen Hubbard zou na de Russische inval in februari 2022 een contract hebben getekend met het Oekraïense leger. Daarmee vocht hij in de oorlog tegen Rusland. Na twee maanden werd hij gevangengenomen door het Russische leger.

Gesloten deuren

De zaak vond plaats achter gesloten deuren en Rusland weigerde de VS consulaire toegang. Daarom is er weinig informatie bekend over de zaak. In een verklaring zegt het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken dat ze teleurgesteld zijn over de gang van zaken en dat ze de zaak op de voet volgen.

Hubbard is zover bekend de eerste Amerikaan die is veroordeeld voor het vechten als huurling in het Oekraïense conflict. Volgens Russische media bekende hij schuld en kreeg hij daarom een lagere straf.

De afgelopen jaren is de arrestatie van Amerikanen in Rusland steeds vaker voorgekomen. Mogelijk doet Rusland dit zodat het gevangen kan ruilen met de VS en zo Russen vrij kan krijgen die in de VS en Europa zijn veroordeeld.